Homem morre baleado pelo Serviço Secreto após invadir residência de Trump na Flórida
Trump estava em Washington no momento do incidente, que, segundo as autoridades, ocorreu por volta das 1h30, horário local (3h30 no horário de Brasília)
Brasil e Índia assinam acordo sobre terras raras e minerais críticos
Ato foi assinado nesta madrugada em Nova Delhi
Trump anuncia aumento das tarifas globais dos EUA de 10% para 15% após revés na Suprema Corte
Tribunal derrubou na sexta-feira (20) uma parte significativa do regime tarifário global do presidente americano
Trump anuncia assinatura de ordem executiva que institui tarifa global de 10%
Decisão foi divulgada após a Suprema Corte do país derrubar as tarifas adotadas por ele sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA)
Nasa anuncia lançamento da missão Artemis 2 em março
Tripulação deve orbitar a Lua pela primeira vez em mais de 50 anos
É difícil prever consequências da decisão da Suprema Corte sobre tarifas, diz membro do Fed
Bostic também ressaltou que outra questão que deve ser analisada é se a administração norte-americana dispõe de outras formas de impor as mesmas taxas ou se está limitada
