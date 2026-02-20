Ensaio geral do foguete foi concluído com sucesso - AFP

Publicado 20/02/2026 14:53

A Nasa anunciou, nesta sexta-feira (20), que planeja lançar sua missão Artemis 2 em 6 de março, durante as quais astronautas orbitarão a Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

“Após o sucesso da simulação de lançamento de ontem (quinta-feira), estamos agora definindo 6 de março como a data de lançamento mais próxima possível”, disse Lori Glaze, uma alta funcionária da agência espacial americana, em coletiva de imprensa.

Glaze alertou que mais trabalho precisa ser feito para viabilizar o lançamento.

Embora a agência espacial americana já tenha anunciado possíveis dados anteriormente, esta é a primeira vez que indica uma janela de lançamento específica.

Na quinta-feira, a Nasa relatou a conclusão bem-sucedida de um ensaio geral de lançamento de seu enorme foguete SLS, que enviará três astronautas americanos e um canadense ao redor da Lua.

Este foi o segundo teste realizado pela agência para o lançamento de sua missão Artemis 2. O primeiro, no início de fevereiro, teve que ser interrompido devido a problemas técnicos.