Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP
Trump promete liberar arquivos relacionados a supostos OVNIs e extraterrestres
Barack Obama afirmou que esses seres são reais, ainda que nunca os tenha visto
Testamenteiros de Epstein propõem indenizar vítimas com até US$ 35 milhões
Valor equivale a cerca de R$ 182 milhões
'É preciso saber pedir perdão', diz presidente interina da Venezuela após promulgar anistia
Medida deve beneficiar alvos do partido governante nos últimos 27 anos
Caso Epstein: Entenda crise na monarquia britânica após prisão do ex-príncipe Andrew
Segundo filho da rainha Elizabeth foi afastado de suas funções reais em decorrência do escândalo
Polícia britânica realiza novas buscas em endereços ligados ao ex-príncipe Andrew
Operação acontece um dia após o segundo filho da rainha Elizabeth ter sido preso
Eric Dane, de 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria', morre aos 53 anos
Famosos lamentam o falecimento do ator
