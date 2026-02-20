Proposta foi aprovada após um dia de greves gerais que paralisaram o país - AFP

Publicado 20/02/2026 07:56

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na madrugada desta sexta-feira, 20, por 135 votos a favor e 115 contra, a reforma trabalhista elaborada pelo governo do presidente Javier Milei. Como o projeto sofreu mudanças, será submetido novamente ao Senado, onde foi aprovado no dia 12. Proposta provocou um dia de greve geral no país.



Em publicação no X, o gabinete do presidente argentino comemorou o resultado: "A aprovação da lei significa criação de emprego registrado, menor informalidade, normas trabalhistas adaptadas ao século XXI, menor burocracia, maior dinamismo nas relações trabalhistas e, o mais importante de tudo, o fim da indústria do litígio na República Argentina".



O deputado oposicionista Máximo Kirchner criticou a aprovação e chamou a lei de "um novo capricho do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao qual o presidente não pode dizer não". O FMI já manifestou apoio à reforma.

A reforma, considerada “regressiva e inconstitucional” pela central sindical argentina CGT, reduz indenizações, amplia a jornada de trabalho para 12 horas e limita o direito de greve, entre outros pontos.



A votação na Câmara dos Deputados aconteceu após uma greve geral de quinta-feira (19), que teve uma grande adesão, segundo a CGT.



Sindicatos e organizações de esquerda se reuniram diante do Congresso, onde foram registrados confrontos na tarde de quinta-feira: garrafas e pedras foram lançadas contra os policiais, que responderam com jatos de água e gás lacrimogêneo.



A maioria dos milhares de manifestantes já havia deixado o local quando ocorreram os incidentes, que deixaram pelo menos 10 detidos.



“Esta reforma piora a situação do trabalho”, disse à AFP Amílcar La Cueva, metalúrgico de 55 anos, na manifestação em frente ao Congresso.



A reforma trabalhista é uma das iniciativas de fundo que Milei busca aprovar na segunda metade de seu mandato, aparado por uma composição muito mais favorável no Congresso depois de sua vitória nas legislativas de outubro e pelo sucesso na redução da inflação a um terço em dois anos (32% em 12 meses).



O governo afirma que a reforma ajudará a reduzir a informalidade, que atinge mais de 40% do mercado de trabalho, e a criar postos de trabalho graças a uma redução dos encargos tributários para o empregador.



Adesão

A greve teve “uma adesão enorme, com mais de 90% da atividade paralisada”, disse o copresidente da CGT Jorge Sola. Ele acrescentou que “acontecerá um aprofundamento do plano de ação dos sindicatos”.



Mas várias linhas de ônibus não acataram a convocação à greve e funcionaram com algumas unidades. À medida que o dia avançava, muitos negócios se abriam, apesar da falta de funcionários e dos poucos clientes, com um ritmo de fim de semana.



“Foi decidido que viesse apenas o encarregado, que sou eu, e o dono me facilitasse a ida e volta”, disse à AFP Carlos Totta, de 55 anos, à frente de uma unidade de uma rede de revendedores.



Esta foi a quarta greve geral em dois anos de mandato de Milei, que está nos Estados Unidos para a instalação do “Conselho de Paz” do seu aliado Donald Trump.



Nenhum centro de capital, bancos e instituições financeiras envolvidas.



Um total de 255 voos da estatal Aerolíneas Argentinas foram reprogramados, afetando cerca de 31 mil passageiros. O saguão do aeroporto metropolitano de Buenos Aires estava quase deserto e os aviões na pista, informou a AFP.



Também aderiram aos trabalhadores portuários, que paralisaram embarques em terminais como o de Rosário, um dos maiores portos agroexportadores do mundo.



'Extorsiva'

O chefe de gabinete da Presidência, Manuel Adorni, descreveu a greve como “extorsiva”.



“Não há nada mais extorsivo e contra a liberdade e a democracia do que o que estão fazendo os sindicalistas [...] A única coisa que fazem é complicar a vida do trabalhador”, criticou.



Um artigo polêmico que reduzia a metade do salário a salários durante períodos de doença foi eliminado pela base governista, que busca aprovar a reforma antes de 1º de março, quando Milei fará seu discurso perante o Congresso para abrir o ano legislativo.



A greve aconteceu num contexto de queda da atividade industrial, com mais de 21 mil empresas encerradas nos últimos dois anos e a perda de cerca de 300 mil postos de trabalho, segundo fontes sindicais.



O caso mais recente é o da Fate, a principal fábrica de pneus da Argentina, que, na quarta-feira, anunciou o fechamento de sua unidade em Buenos Aires e a demissão de mais de 900 trabalhadores, alegando queda de competitividade devido à abertura das mãos.



*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP