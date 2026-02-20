Donald Trump, presidente dos EUAAFP
Suprema Corte dos EUA derruba tarifas globais de Trump
Decisão impacta principal pilar da agenda econômica do presidente norte-americano
Trump anuncia assinatura de ordem executiva que institui tarifa global de 10%
Decisão foi divulgada após a Suprema Corte do país derrubar as tarifas adotadas por ele sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA)
Nasa anuncia lançamento da missão Artemis 2 em março
Tripulação deve orbitar a Lua pela primeira vez em mais de 50 anos
É difícil prever consequências da decisão da Suprema Corte sobre tarifas, diz membro do Fed
Bostic também ressaltou que outra questão que deve ser analisada é se a administração norte-americana dispõe de outras formas de impor as mesmas taxas ou se está limitada
Na Índia, Lula defende regulação das redes sociais e punição ao divulgarem conteúdos violentos
Presidente também apontou que sua atenção está no contato entre Trump e o Brasil
Suprema Corte dos EUA derruba tarifas globais de Trump
Decisão impacta principal pilar da agenda econômica do presidente norte-americano
Trump promete liberar arquivos relacionados a supostos OVNIs e extraterrestres
Barack Obama afirmou que esses seres são reais, ainda que nunca os tenha visto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.