Raphael Bostic, presidente do Fed de AtlantaReprodução/ internet
É difícil prever consequências da decisão da Suprema Corte sobre tarifas, diz membro do Fed
Bostic também ressaltou que outra questão que deve ser analisada é se a administração norte-americana dispõe de outras formas de impor as mesmas taxas ou se está limitada
Na Índia, Lula defende regulação das redes sociais e punição ao divulgarem conteúdos violentos
Presidente também apontou que sua atenção está no contato entre Trump e o Brasil
Suprema Corte dos EUA derruba tarifas globais de Trump
Decisão impacta principal pilar da agenda econômica do presidente norte-americano
Trump promete liberar arquivos relacionados a supostos OVNIs e extraterrestres
Barack Obama afirmou que esses seres são reais, ainda que nunca os tenha visto
Testamenteiros de Epstein propõem indenizar vítimas com até US$ 35 milhões
Valor equivale a cerca de R$ 182 milhões
'É preciso saber pedir perdão', diz presidente interina da Venezuela após promulgar anistia
Medida deve beneficiar alvos do partido governante nos últimos 27 anos
