Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuelaafp
'É preciso saber pedir perdão', diz presidente interina da Venezuela após promulgar anistia
Medida deve beneficiar alvos do partido governante nos últimos 27 anos
Caso Epstein: Entenda crise na monarquia britânica após prisão do ex-príncipe Andrew
Segundo filho da rainha Elizabeth foi afastado de suas funções reais em decorrência do escândalo
Polícia britânica realiza novas buscas em endereços ligados ao ex-príncipe Andrew
Operação acontece um dia após o segundo filho da rainha Elizabeth ter sido preso
Eric Dane, de 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria', morre aos 53 anos
Famosos lamentam o falecimento do ator
Deputados aprovam reforma trabalhista de Milei após greve na Argentina
Texto volta para o Senado
Venezuela aprova por unanimidade lei de anistia para presos políticos
Medida deve beneficiar membros da oposição, ativistas, defensores dos direitos humanos, jornalistas e muitos outros que foram alvo do partido governante nos últimos 27 anos
