Venezuela aprova por unanimidade lei de anistia para presos políticosJuan Barreto / AFP
Medida deve beneficiar membros da oposição, ativistas, defensores dos direitos humanos, jornalistas e muitos outros que foram alvo do partido governante nos últimos 27 anos
Protesto contra reforma trabalhista na Argentina termina em confronto entre policiais e manifestantes
Incidentes envolveram dezenas de pessoas em uma mobilização nos arredores do Congresso
EUA acusam China de ter realizado teste nuclear em 2020; governo chinês nega
Especialistas citados pela agência ponderam que os dados disponíveis são insuficientes para comprovar a realização de um teste
Ex-príncipe Andrew deixa a delegacia após horas detido, diz BBC
Segundo filho da rainha Elizabeth foi detido devido a alegações de que teria repassado informações confidenciais ao criminoso sexual Jeffrey Epstein
Lula e Macron tratam de defesa, ciência e tecnologia e comércio
Presidente brasileiro está na Índia a convite do primeiro-ministro
EUA anunciam eventos da cúpula do G20 com agenda pró-crescimento e 1º Trilha Financeira
A última vez que os EUA sediaram uma reunião de líderes do G20 foi em 2009
