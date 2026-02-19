Pouco antes das 19h30 locais (16h30 de Brasília), a emissora mostrou Andrew deixando a delegacia, localizada no condado de Norfolk, no banco traseiro de um automóvel.
Entenda o caso
Andrew foi preso devido a alegações de que teria repassado informações confidenciais ao criminoso sexual Jeffrey Epstein quando ainda ocupava o cargo, entre 2001 e 2011.
O ex-príncipe, hoje afastado da vida pública, foi então representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, cargo que ocupou entre 2001 e 2011.
Novas fotos sem data, divulgadas no fim de janeiro, nas quais o ex-príncipe aparece com outra mulher, no âmbito dos arquivos Epstein, voltaram a alimentar as suspeitas. Nas imagens, vê-se o ex-príncipe ajoelhado e inclinado sobre uma jovem cujo rosto foi censurado.
Também vieram à tona e-mails nos quais Epstein era convidado ao Palácio de Buckingham para conversar em "privado". Andrew Mountbatten-Windsor não fez nenhuma declaração recentemente.
