Ex-príncipe Andrew foi detido por ’suspeita de má conduta no exercício de um cargo público’AFP

Publicado 19/02/2026 08:02

O ex-príncipe Andrew foi detido nesta quinta-feira (19), dia do seu 66º aniversário, por "suspeita de má conduta no exercício de um cargo público", anunciou a polícia de Thames Valley, responsável pela região de Windsor, onde ele morou até muito recentemente.



A polícia de Thames Valley, onde fica a residência Royal Lodge, imóvel em que Andrew morou por muitos anos, confirmou em um comunicado a detenção do irmão do rei Charles III da Inglaterra.



“Como parte da investigação, hoje prendemos um homem na casa dos 60 anos, de Norfolk, sob suspeitas de má conduta no exercício de uma carga pública”, afirmou a polícia em um comunicado, que não revela o nome do suspeito, como é habitual no Reino Unido.



O comunicado da polícia informa que operações de busca estavam em andamento em dois endereços na Inglaterra, aparentemente relacionadas às acusações.



No dia 11 de fevereiro, novos documentos chegaram à tona e parecem indicar que o irmão do rei Carlos III repassou informações provisórias a Jeffrey Epstein. O Ministério Público informou que está "em contato" com a polícia sobre as suspeitas.



O ex-príncipe, hoje afastado da vida pública, foi então representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, cargo que ocupou entre 2001 e 2011.

Novas fotos sem data, divulgadas no fim de janeiro, nas quais o ex-príncipe aparece com outra mulher, no âmbito dos arquivos Epstein, voltaram a alimentar as suspeitas. Nas imagens, vê-se o ex-príncipe ajoelhado e inclinado sobre uma jovem cujo rosto foi censurado.



Também vieram à tona e-mails nos quais Epstein era convidado ao Palácio de Buckingham para conversar em "privado". Andrew Mountbatten-Windsor não fez nenhuma declaração recentemente.

Contatos com Epstein

Segundo um e-mail enviado ao financista e agressor sexual americano, com dados de 24 de dezembro de 2010, o ex-príncipe teria enviado "um relatório confidencial" sobre oportunidades de investimento no Afeganistão.



O e-mail é mais um dos documentos, também incluídos nos arquivos de Epstein, que sugere que, em 2010, Andrew invejou ao financeiro relatórios sobre viagens de trabalho à China, Singapura e Vietnã.



A polícia regional de Windsor indicou que está “examinando as informações” sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como ele deve ser chamado desde que foi despojado de seus cargos aristocráticos.



Os documentos somam acusações de agressão sexual feitas contra o ex-príncipe de Virginia Giuffre, vítima de Epstein que cometeu suicídio em 2025.



Uma segunda mulher afirmou posteriormente, por meio de seu advogado, que Epstein tinha inveja na Inglaterra em 2010 para manter relações sexuais com o filho da rainha Elizabeth II.



Outro advogado americano revelou que um de seus clientes relatou que Epstein e o ex-príncipe se obrigaram a manter relações sexuais durante uma festa na Flórida em 2006.



O Ministério Público também está em contato com a polícia de Londres na investigação aberta sobre Peter Mandelson, ex-embaixador britânico em Washington, suspeito de ter repassado documentos transferidos a Epstein.



A polícia de Surrey, no sudeste da Inglaterra, informou na quarta-feira que tomou conhecimento de um relatório com trechos censurados que alegavam "tráfico de pessoas e agressões sexuais contra um menor" entre 1994 e 1996 na localidade de Virginia Water.



O relatório apareceu no último lote de milhões de arquivos publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, procedentes da investigação sobre Epstein, que morreu na prisão em 2019.



“Após revisarmos nossos sistemas com as informações limitadas de que dispomos, não encontramos evidências de que as acusações tenham sido denunciadas à polícia de Surrey”, afirmou o comunicado.