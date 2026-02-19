Presidente dos EUA, Donald TrumpAFP
EUA anunciam eventos da cúpula do G20 com agenda pró-crescimento e 1º Trilha Financeira
A última vez que os EUA sediaram uma reunião de líderes do G20 foi em 2009
Britânicos comemoram prisão do ex-príncipe Andrew
Segundo filho da rainha Elizabeth foi detido devido a alegações de que teria repassado informações confidenciais ao criminoso sexual Jeffrey Epstein
Milei apoia criação do Conselho de Paz proposto por Trump
Argentina se compromete a apoiar reconstrução da Faixa de Gaza e ações humanitárias por meio dos 'Cascos Blancos'
Novo México investiga denúncia de corpos enterrados perto do rancho de Epstein
Financista costumava receber convidados no local
Explosão de caminhão-tanque deixa três mortos e dez feridos no Chile
Acidente gerou uma grande coluna de fumaça, visível de vários pontos da capital
'Lei deve seguir seu curso' diz Rei Charles III sobre prisão do ex-príncipe Andrew
Monarca afirmou que recebeu a notícia 'com a mais profunda preocupação'
