Milei também anunciou que a Argentina contribuirá na fase inicial da reconstrução da Faixa de GazaLuis Robayo / AFP
Milei apoia criação do Conselho de Paz proposto por Trump
Argentina se compromete a apoiar reconstrução da Faixa de Gaza e ações humanitárias por meio dos 'Cascos Blancos'
Novo México investiga denúncia de corpos enterrados perto do rancho de Epstein
Financista costumava receber convidados no local
Explosão de caminhão-tanque deixa três mortos e dez feridos no Chile
Acidente gerou uma grande coluna de fumaça, visível de vários pontos da capital
'Lei deve seguir seu curso' diz Rei Charles III sobre prisão do ex-príncipe Andrew
Monarca afirmou que recebeu a notícia 'com a mais profunda preocupação'
Argentina: Começa greve geral contra a reforma trabalhista de Milei
Governo prometeu repressão
Ex-príncipe, Andrew é preso em meio a investigação sobre ligações com Epstein
Segundo filho da rainha Elizabeth foi detido no dia em que completa 66 anos
