Milei também anunciou que a Argentina contribuirá na fase inicial da reconstrução da Faixa de Gaza - Luis Robayo / AFP

Milei também anunciou que a Argentina contribuirá na fase inicial da reconstrução da Faixa de GazaLuis Robayo / AFP

Publicado 19/02/2026 14:39

O presidente da Argentina, Javier Milei, declarou nesta quarta-feira, 18, seu apoio à criação do Conselho de Paz viabilizado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo Milei, a nova entidade terá a capacidade de fomentar relações diplomáticas voltadas para a resolução de conflitos geopolíticos atuais.

"A Argentina participa desse Conselho com a convicção que a paz exige decisão política", disse Milei em discurso na 1ª Reunião do Conselho de Paz, afirmando que o órgão criará uma arquitetura institucional que irá resolver questões reais ao longo do tempo.

Milei também anunciou que a Argentina contribuirá na fase inicial da reconstrução da Faixa de Gaza, oferecendo o suporte dos "Cascos Blancos", divisão do Ministério das Relações Exteriores do país especializada no planejamento e execução de assistência humanitária.