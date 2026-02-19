Rei Charles III e seu irmão, o ex-príncipe Andrew, duque de YorkAFP
'Lei deve seguir seu curso' diz Rei Charles III sobre prisão do ex-príncipe Andrew
Monarca afirmou que recebeu a notícia 'com a mais profunda preocupação'
Argentina: Começa greve geral contra a reforma trabalhista de Milei
Governo prometeu repressão
Ex-príncipe Andrew é preso em meio a investigação sobre ligações com Epstein
Segundo filho da rainha Elizabeth foi detido no dia em que completa 66 anos
Ex-presidente sul-coreano condenado à prisão perpétua por insurreição
Em janeiro,Yoon Suk Yeol foi sentenciado a cinco anos de prisão por outras acusações
Mark Zuckerberg vai a julgamento histórico sobre vício em redes
Meta, Snapchat, TikTok e YouTube são acusados por uma jovem de 20 anos identificada como K.G.M., que diz ter sofrido de ansiedade, depressão e problemas de autoimagem após abrir sua primeira conta em plataformas aos 8 anos
Semanas após vídeo racista, Trump realiza evento para celebrar mês da história negra nos EUA
Recepção do Mês da História Negra na Casa Branca no ano passado também foi realizada na esteira de outra ordem executiva que encerrou os programas federais de diversidade, equidade e inclusão
