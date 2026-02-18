Avalanche ocorreu no Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de Tahoe - AFP

Avalanche ocorreu no Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de TahoeAFP

Publicado 18/02/2026 17:28

Oito dos nove esquiadores que estavam desaparecidos em uma montanha no norte da Califórnia após uma avalanche foram encontrados sem vida, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (18), enquanto as operações de resgate continuam sob condições climáticas extremas.

"Oito dos nove esquiadores foram encontrados sem vida", informou a xerife do condado de Nevada, Shannan Moon, em uma coletiva de imprensa.

"Continuamos buscando um dos integrantes", acrescentou Moon, que ressaltou que as duras condições climáticas estão retardando o resgate.

A avalanche ocorreu na manhã de terça-feira no pico Castle, um conhecido destino turístico da Floresta Nacional de Tahoe, no oeste dos Estados Unidos, e atingiu um grupo de quinze pessoas: onze esquiadores e quatro guias. O número inicial era de dezesseis.

Seis dos esquiadores foram resgatados na terça-feira em meio a uma intensa operação conduzida por várias dezenas de socorristas sob condições climáticas adversas, consequência de uma forte tempestade que atinge a Califórnia desde segunda-feira, com fortes rajadas de vento e intensas nevascas.

As autoridades haviam emitido um alerta de avalanches desde a madrugada de terça-feira até a madrugada de quarta-feira para a cordilheira da Sierra Nevada, onde está localizado o pico Castle, a 2.777 metros de altitude.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos informou que algumas regiões da Sierra Nevada podem receber esta semana até 2,4 metros de neve até o fim da quarta-feira, quando se espera que a tempestade se dissipe.