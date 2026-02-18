Avalanche ocorreu no Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de TahoeAFP
Encontrados mortos oito esquiadores desaparecidos em avalanche na Califórnia
Uma pessoa ainda não foi localizada
Casa Branca diz que Trump prioriza diplomacia com Irã, mas vê 'argumentos a favor de ataque'
Karoline Leavitt afirmou que houve um 'pequeno progresso' nas negociações entre Washington e Teeerã
Promotores de Paris abrem duas investigações sobre Epstein e pedem que vítimas se apresentem
Uma investigação se concentrará em crimes de abuso sexual e a outra em irregularidades financeiras, cada uma envolvendo magistrados especializados
Tom Noonan, ator de 'Caçador de Assassinos' e 'Robocop 2', morre aos 74 anos
Artista ficou conhecido por interpretar vilões no cinema
Ataque armado deixa pelo menos um morto e oito feridos no México
Vítimas são crianças e adolescentes
Polícia britânica pede colaboração de testemunhas em caso Epstein por tráfico de mulheres
Autoridades da região de Surrey querem apurar casos relatados pelo FBI
