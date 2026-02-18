Magnata e criminoso sexual Jeffrey Epstein se suicidou em sua cela em agosto de 2019 - Reprodução Twitter

Publicado 18/02/2026 16:12 | Atualizado 18/02/2026 16:13

Os promotores de Paris, na França, abriram duas novas investigações nesta quarta-feira, 18, sobre possíveis crimes de abuso sexual e irregularidades financeiras ligadas a Jeffrey Epstein. Eles também pediram que possíveis vítimas se apresentem

A procuradora de Paris, Laure Beccuau, disse que os investigadores se basearão em arquivos divulgados pelo governo dos Estados Unidos relacionados ao falecido financista e criminoso sexual condenado, bem como em reportagens da mídia e novas denúncias que estão sendo registradas.

Uma investigação se concentrará em crimes de abuso sexual e a outra em irregularidades financeiras, cada uma envolvendo magistrados especializados, disse ela à emissora France Info.

A medida ocorre após a divulgação, pelo Departamento de Justiça dos EUA, de mais de 3 milhões de páginas de documentos, bem como milhares de vídeos e fotos relacionados a Epstein, que morreu na prisão em 2019.

"Essas publicações inevitavelmente reativarão o trauma de certas vítimas", disse ela. "Estamos convencidos de que algumas (vítimas) não são necessariamente conhecidas por nós e que talvez essas publicações as levem a se apresentar."

Ela fez um apelo às vítimas que talvez nunca tenham se manifestado antes para que apresentem queixas formais ou prestem depoimentos como testemunhas para alimentar as investigações francesas e estrangeiras.

Laure também afirmou que alguns materiais de investigações antigas serão revistos à luz das novas revelações. Ela se referia à investigação sobre o agente de modelos francês Jean-Luc Brunel, acusado de estupro e tráfico sexual de menores

A investigação foi encerrada em 2022, após ele ser encontrado morto em sua cela na prisão de Paris. Brunel, um companheiro frequente de Epstein, era considerado peça central na investigação francesa sobre a suposta exploração sexual de mulheres e meninas por Epstein e seu círculo.

Epstein viajava frequentemente para a França e tinha apartamentos em Paris.

Na França, a figura de maior destaque impactada pela recente divulgação dos arquivos de Epstein é o ex-ministro da Cultura, Jack Lang, de 86 anos, que renunciou no início deste mês à presidência do Instituto do Mundo Árabe em Paris devido a suspeitas de fraude fiscal.

O Ministério Público Financeiro abriu uma investigação sobre as supostas ligações de Lang e de sua filha, Caroline Lang, com Jeffrey Epstein por meio de uma empresa offshore sediada nas Ilhas Virgens Americanas, no Caribe.

Em um caso separado, o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, afirmou na semana passada ter informado os promotores sobre alegações envolvendo um alto diplomata francês, Fabrice Aidan, em relação aos arquivos de Epstein. "Também estou iniciando uma investigação administrativa... e um processo disciplinar", disse Barrot em uma publicação no X, sem fornecer detalhes sobre as alegações.

O nome de Aidan é mencionado mais de 200 vezes nos arquivos de Epstein, com trocas de mensagens que remontam a 2010, quando ele trabalhava na Organização das Nações Unidas (ONU), sugerindo que ele compartilhou documentos diplomáticos com o financista americano.

Os e-mails também mostram a aparente proximidade de Aidan com Terje Rød-Larsen, um diplomata norueguês de alto escalão que enfrenta investigações por seus contatos com Epstein. A advogada de Aidan, Jade Dousselin, afirmou em comunicado que seu cliente nega qualquer irregularidade e pediu que se respeite o princípio da presunção de inocência.