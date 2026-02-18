Leão XIV afirma aos bispos que esta é uma 'ferramenta de evangelização'AFP
Papa Leão XIV pede que paróquias divulguem canal oficial do Vaticano para combater IA
Iniciativa visa oferecer vídeos, discursos e textos oficiais em 40 idiomas
Negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos EUA, terminam sem sinais de avanço
Guerra completa quatro anos na próxima semana
YouTube sofre interrupção global na plataforma
Problema impediu que vídeos fossem exibidos na página inicial e em aplicativos ligados ao serviço
Ator Shia LaBeouf é preso por agressão em Nova Orleans
Astro de 'Transformers' já havia sido acusado de violência anteriormente
Nove esquiadores desaparecem após avalanche na Califórnia
Equipes que resgate realizam buscam
Peru: Congresso remove presidente interino José Jerí em meio a acusações de corrupção
A remoção de Jerí do cargo é o capítulo mais recente de uma prolongada crise política em um país que viu sete presidentes desde 2016
