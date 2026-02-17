Peru: congresso remove presidente interino José Jerí em meio a acusações de corrupção - AFP

Publicado 17/02/2026 19:39 | Atualizado 17/02/2026 21:25

O Congresso do Peru votou nesta terça-feira 17, para remover o presidente interino José Jerí do cargo, enquanto ele enfrenta acusações de corrupção, desencadeando uma nova onda de instabilidade política a poucas semanas da eleição presidencial de abril no país.

Jerí está sob investigação preliminar por corrupção e tráfico de influência, decorrente de uma série de reuniões não divulgadas com dois executivos chineses.

Com 75 votos a favor, 24 contra e 3 abstenções, o legislativo do Peru votou para remover Jerí da posição que ele havia assumido em 10 de outubro. Sua predecessora, Dina Boluarte, foi destituída enquanto uma onda de crimes assolava o país.

A remoção de Jerí do cargo é o capítulo mais recente de uma prolongada crise política em um país que viu sete presidentes desde 2016 e está prestes a realizar uma eleição geral em meio a um clamor público generalizado sobre o aumento da criminalidade violenta.

Os legisladores escolherão um novo presidente entre seus membros para governar até 28 de julho, quando o líder interino entregará o cargo ao vencedor da eleição presidencial de 12 de abril.

As acusações contra Jerí surgiram de um relatório vazado sobre uma reunião clandestina em dezembro com dois executivos chineses Um dos participantes possui contratos governamentais ativos, enquanto o outro está atualmente sob investigação por suposto envolvimento em uma operação ilegal de extração de madeira.

Ele negou qualquer irregularidade e disse que se encontrou com os executivos para organizar uma festividade peruano-chinesa.