A remoção de Jerí do cargo é o capítulo mais recente de uma prolongada crise política em um país que viu sete presidentes desde 2016
Peru: Congresso remove presidente interino José Jerí em meio a acusações de corrupção
Lula participará de Cúpula sobre Impacto da Inteligência Artificial na Índia
Presidente afirma que vai discutir novas oportunidades de cooperação entre os dois países
Líder supremo do Irã adverte que pode afundar porta-aviões dos EUA
Ameaça coincide com a retomada das conversas indiretas em Genebra sob mediação de Omã
Sindicato argentino convoca greve contra reforma trabalhista de Milei
Paralisação será feita quando Câmara iniciar discussões sobre projeto aprovado no Senado que muda regras de contratação e férias
Morre Jesse Jackson, defensor dos direitos civis nos EUA, aos 84 anos
Pastor e aliado de Martin Luther King, ele foi um dos principais nomes na luta por igualdade racial e justiça social no país
Brasileira morta nos EUA tinha ordem protetiva contra ex; igreja faz 'vaquinha' para família
Caso aconteceu em Nova York
