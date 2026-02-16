Turista britânico é preso em Hong Kong após destruir máquinas de check-in em aeroporto - Reprodução

Turista britânico é preso em Hong Kong após destruir máquinas de check-in em aeroportoReprodução

Publicado 16/02/2026 20:08 | Atualizado 16/02/2026 20:11

Um homem britânico de 35 anos foi preso nesta segunda-feira, 16, após danificar totens de autoatendimento no Aeroporto Internacional de Hong Kong. O vídeo com as imagens circulou nas redes sociais.

Segundo o veículo Hong Kong Free Press, o episódio começou por volta das 6h (do horário local). O homem danificou cerca de 10 máquinas de check-in, além de corrimãos e balcões no corredor J do Terminal 1 do aeroporto. Funcionários correram ao local e advertiram o homem para que parasse com os danificar o lugar.

A polícia afirmou que o suspeito é um turista britânico. Ele foi detido sob suspeita de dano criminal e posse de comprimidos de Viagra. Em Hong Kong, é ilegal possuir o medicamento sem prescrição médica. Os infratores podem enfrentar pena máxima de dois anos de prisão e multa de US$ 100 mil de Hong Kong (cerca de R$ 149,5 mil).

Nas imagens que circularam nas redes sociais, o turista aparece derrubando os quiosques e quebrando equipamentos com uma barra de metal. A imprensa local informou que o homem estava em Hong Kong desde novembro e planejava comprar uma passagem para deixar a cidade na manhã desta segunda-feira.