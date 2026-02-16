Museu do Louvre é o mais visitado do mundoThibaud Moritz / AFP
Museu do Louvre é fechado parcialmente por nova greve
Movimento busca denunciar as condições de trabalho dos funcionários
Turista britânico é preso em Hong Kong após destruir máquinas de check-in em aeroporto
Homem danificou cerca de 10 máquinas de check-in, além de corrimãos e balcões no corredor J do Terminal 1 do aeroporto
Obama explica fala sobre alienígenas: 'Não quis dizer que eles tenham feito contato conosco'
Ex-presidente dos EUA divulgou uma declaração no Instagram, parecendo esclarecer o que quis dizer com seus comentários que desde então se tornaram virais.
Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos
'Faleceu em casa, em paz, cercado de amor e conforto', diz nota
Carnaval na Alemanha: Desfile tradicional satiriza política e líderes internacionais, incluindo Putin e Trump
Esculturas gigantes em papel-machê marcam o 'Rosenmontag' em Düsseldorf
Irã realiza manobras militares no estreito de Ormuz, na véspera de negociações com EUA
Mobilização é resposta à porta-aviões enviado por Trump ao Golfo do Omã
Museu do Louvre é fechado parcialmente por nova greve
Movimento busca denunciar as condições de trabalho dos funcionários
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.