Museu do Louvre é o mais visitado do mundo - Thibaud Moritz / AFP

Museu do Louvre é o mais visitado do mundoThibaud Moritz / AFP

Publicado 16/02/2026 12:22

O Museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo, abriu parcialmente nesta segunda-feira (16) devido a uma greve para denunciar as condições de trabalho dos funcionários, anunciaram à AFP os sindicatos e a direção.

A mobilização obrigou o museu a abrir de forma “parcial”, propondo aos visitantes o percurso “Obras-Primas”, que inclui a Mona Lisa e a Vênus de Milo, segundo uma porta-voz do museu.

O movimento de greve lançado em 15 de dezembro busca denunciar as condições de trabalho dos agentes do museu, em particular a falta de pessoal e as diferenças salariais em relação a outros agentes sob o Ministério da Cultura francês.

Desde o início da mobilização, em 15 de dezembro, o Louvre já precisou fechar totalmente suas portas em quatro ocasiões e abrir parcialmente em outras quatro, incluindo esta segunda.

Após o escândalo por um roubo espetacular no valor de 88 milhões de euros (545 milhões de reais) em 19 de outubro, o museu anunciou na semana passada que foi alvo de uma enorme fraude na bilheteira que causou um prejuízo de mais de 10 milhões de euros (61,9 milhões de reais).

Na sexta-feira, um vazamento de água danificou um teto pintado do século XIX e o museu teve que fechar temporariamente algumas salas.