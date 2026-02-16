Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anosAFP
'Faleceu em casa, em paz, cercado de amor e conforto', diz nota
Carnaval na Alemanha: Desfile tradicional satiriza política e líderes internacionais, incluindo Putin e Trump
Esculturas gigantes em papel-machê marcam o 'Rosenmontag' em Düsseldorf
Irã realiza manobras militares no estreito de Ormuz, na véspera de negociações com EUA
Mobilização é resposta à porta-aviões enviado por Trump ao Golfo do Omã
Museu do Louvre é fechado parcialmente por nova greve
Movimento busca denunciar as condições de trabalho dos funcionários
X parou de funcionar? Usuários relatam problema global na rede social
Rede social de Elon Musk demonstra falhas de acesso tanto no aplicativo quanto no site
Kremlin nega acusações europeias de que Navalny foi envenenado
Morte do principal opositor de Vladimir Putin completa dois anos nesta segunda (16)
