Rede social X de Elon Musk enfrenta instabilidades em todo o mundoX/ Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Usuários da rede social X (antigo Twitter) enfrentaram problemas para acessar o site e o aplicativo da plataforma na manhã desta segunda-feira (16).
O site Downdetector, especializado no monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real, começou a receber reclamações ao redor do mundo por volta de 10h40 no horário de Brasília.
No auge dos registros, o site identificou 4 mil denúncias no Brasil. Os Estados Unidos atingiram 42 mil, o Japão 50 mil e a França 5 mil.
Até o momento, nenhum comunicado foi feito pelo X ou por Elon Musk sobre a queda da rede social. Alguns usuários conseguiram reestabelecer conexão enquanto outros ainda recebem a mensagem "Algo correu mal. Tente recarregar”.
Não foi informado o motivo da queda, mas assim como o Pix teve problema com a comunicação entre servidores da nuvem no último dia (7), usuários suspeitam que os sistemas da Cloudflare apresentaram falhas.