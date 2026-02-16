Rede social X de Elon Musk enfrenta instabilidades em todo o mundo - X/ Divulgação

Publicado 16/02/2026 12:20

Usuários da rede social X (antigo Twitter) enfrentaram problemas para acessar o site e o aplicativo da plataforma na manhã desta segunda-feira (16).

O site Downdetector, especializado no monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real, começou a receber reclamações ao redor do mundo por volta de 10h40 no horário de Brasília.

No auge dos registros, o site identificou 4 mil denúncias no Brasil. Os Estados Unidos atingiram 42 mil, o Japão 50 mil e a França 5 mil.

Até o momento, nenhum comunicado foi feito pelo X ou por Elon Musk sobre a queda da rede social. Alguns usuários conseguiram reestabelecer conexão enquanto outros ainda recebem a mensagem "Algo correu mal. Tente recarregar”.