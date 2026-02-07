Pix teve problemas por falha de comunicação entre data centers da AWS - Bruno Peres/Agência Brasil

Pix teve problemas por falha de comunicação entre data centers da AWSBruno Peres/Agência Brasil

Publicado 07/02/2026 21:25

Instituições financeiras confirmaram o reestabelecimento do funcionamento do Pix e login em aplicativos e sites. Neste sábado (7), bancos e plataformas de pagamento sofreram falhas e instabilidades que impossibilitaram a execução de transações.

Entre 11h e 13h houve um pico de reclamações identificado pelo site Downdetector, que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real. Ao longo do dia foram aproximadamente 8 mil denuncias de falhas nos sistemas de pagamento (56%), transferências (32%) e código QR (12%).

As principais instituições com problemas de login no site ou aplicativo foram o NuBank, Itaú, Santander, C6 Bank e Inter.

O Nubank detinha o maior volume de queixas no momento do pico de reclamações, com mais de 6,4 mil notificações, a maior parte delas relacionadas a problemas para logar no app. Procurados, o Nubank informou, às 13h, que a "instabilidade já foi integralmente solucionada".

O banco Inter teve registro de 1,6 mil reclamações durante o pico. A O DIA, a instituição informou que após "instabilidades em serviços de infraestrutura em nuvem", que impactaram o mercado, o "SuperApp está plenamente disponível e que todos os serviços já foram normalizados para os clientes".

Apesar da queda nas reclamações, até as 17h usuários fizeram queixas na plataforma X (antigo Twitter) alegando que o problema persistia.

"Hoje, 17:58, eu estava no app já pronto pra adquirir um moletom no momento do lançamento. Porém no mesmo instante o app começou a ter várias falhas e não conseguia finalizar a compra", afirmou um usuário. "Obrigada, NuBank. Agora estou presa em uma padaria sem conseguir pagar o que eu comi", disse outro. "Estava fazendo um Pix na NuBank, mas não está funcionando. Mais alguém com esse problema?", questionou um terceiro.

Em nota de imprensa comunicada ao UOL, a AWS (Amazon Web Service) confirmou que uma falha de comunicação em um dos servidores da empresa ocasionou as instabilidades nos aplicativos das instituições financeiras e no Pix. O problema foi solucionado em torno das 15h, quando as reclamações voltaram a quase zero.

A reportagem entrou em contato com a AWS, Banco Central e com todas as instituições financeiras citadas. O espaço segue aberto.