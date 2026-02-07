Primeiras reclamações surgiram por volta das 11h - Bruno Peres/Agência Brasil

Publicado 07/02/2026 12:59 | Atualizado 07/02/2026 18:37

Usuários relataram, neste sábado (7), instabilidade no sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, o Pix, afetando diversas instituições financeiras.

De acordo com o site DownDetector, que acompanha interrupções em serviços on-line, as primeiras reclamações surgiram por volta das 11h, totalizando aproximadamente 2.602 registros sobre o Pix.

Entre as principais queixas estão a realização de pagamentos (56%), transferências (33%) e problemas na leitura do Código QR (11%).

Ainda segundo a plataforma, a instabilidade afeta principalmente os bancos como Santander, Nubank, Itaú, Inter, Caixa Econômica, C6 Bank e Bradesco. A maior parte das queixas era relativa a dificuldades de acesso ao aplicativo das instituições financeiras.

O Nubank detinha o maior volume de queixas no momento do pico de reclamações, com mais de 6,4 mil notificações, a maior parte delas relacionadas a problemas para logar no app. Procurados, o Nubank informou que a "instabilidade já foi integralmente solucionada".

O Santander possui cerca de 1,4 mil queixas. O Itaú também foi alvo de reclamações dos clientes e tem 2,2 mil. A Caixa Econômica Federal possui apenas 72 queixas. O Bradesco tem apenas 69 reclamações.

O banco Inter tem mais de 1,4 mil. Ao O DIA, a instituição informou que após "instabilidades em serviços de infraestrutura em nuvem", que impactaram o mercado, o "SuperApp está plenamente disponível e que todos os serviços já foram normalizados para os clientes".

Já o C6 Bank conta com mais de 2020. Em nota, a instituição financeira afirmou que o app já está funcionando normalmente no momento. "A função do Pix apresentou indisponibilidade em razão de uma falha em um fornecedor externo que impactou diversas instituições", disse.

Na rede social X (antigo Twitter), os internautas comentaram o ocorrido.

"Eu tenho um estabelecimento de cerveja, no horário de 12h travou foi tudo aqui, e meu Itaú não abre para eu conferir os Pix", escreveu um usuário.

"Pix fora do ar. Pessoal, existe uma coisa que chama débito, que resolve seus problemas", brincou outro.

"Fui no mercado e na hora de pagar todo mundo deixando as compras no caixa porque não tava passando Pix", relatou um internauta.

A reportagem entrou em contato com o Banco Central e com todas as instituições financeiras cidadas. O espaço segue aberto.