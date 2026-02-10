No carro, estavam uma mulher, de 26, duas crianças, de 6 e 2 anos, e o motorista - Reprodução / Redes sociais

No carro, estavam uma mulher, de 26, duas crianças, de 6 e 2 anos, e o motoristaReprodução / Redes sociais

Publicado 10/02/2026 10:34

Um bebê, de aproximadamente 2 anos, foi arremessado para fora do carro, neste domingo (8), após o motorista perder o controle do veículo, na Avenida Edward Fru Fru Marciano da Silva, em Sorocaba, São Paulo. O automóvel colidiu contra um poste.

Bebê é arremessado para fora de carro após motorista perder o controle em SP



Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/WSOT73MSKl — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2026

No carro, estavam uma mulher, de 26, duas crianças, de 6 e 2 anos, e o motorista. As três vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas a unidades de saúde da cidade para receber atendimento médico.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o condutor de um automóvel perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste enquanto trafegava. O motorista, que também ficou ferido, foi encaminhado ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, onde permaneceu sob cuidados médicos.



Foi verificado que o motorista não tinha habilitação e que o carro estava com o licenciamento vencido. O carro foi apreendido.



O caso foi registrado no Plantão Policial de Sorocaba como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.