Hugo Motta reiterou o limite de cinco CPIs em funcionamento ao mesmo tempo na Câmara dos DeputadosFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Motta diz que vai analisar 'todos' os pedidos de CPI
O presidente da Câmara dos Deputados volta a reforçar ordem cronológica para instalação de investigações
Motta diz que vai analisar 'todos' os pedidos de CPI
O presidente da Câmara dos Deputados volta a reforçar ordem cronológica para instalação de investigações
Lula troca nome de Janja por Marisa Letícia durante discurso em evento
Presidente se confundiu ao citar a primeira-dama em cerimônia de anúncios de investimentos em Mauá; correção foi feita imediatamente
STJ afasta cautelarmente ministro Marco Buzzi em meio a investigação por importunação sexual
Decisão unânime impede atuação do magistrado até março; defesa contesta medida e alega ausência de risco ao andamento do processo
Justiça condena a 10 anos de prisão médico que cobrava de R$ 50 a R$ 200 por cirurgias do SUS
Lucas Saldanha Ortiz alegou que valores custeavam anestesias e serviços não cobertos pelo sistema de saúde
Ministro minimiza proposta de relator da PEC da Segurança sobre redução da maioridade penal
Silva e Lima afirmou que consulta popular é uma maneira de colocar o tema em debate
Cármen Lúcia apresenta regras para atuação de juízes nas eleições
Uma das orientações é não participar de eventos com candidatos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.