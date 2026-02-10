Marco Buzzi, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)Reprodução/ internet
STJ afasta cautelarmente ministro Marco Buzzi em meio a investigação por importunação sexual
Decisão unânime impede atuação do magistrado até março; defesa contesta medida e alega ausência de risco ao andamento do processo
