Caroline de Toni integra a Frente Parlamentar pelo Livre MercadoMichael Jesus / Câmara dos Deputados
PEC 6x1 carece de estudos e promove regras rígidas, diz Frente Parlamentar
Grupo quer que definição de jornada seja 'livremente pactuada' entre empregadores e funcionários
STM dá dez dias para Bolsonaro entregar defesa contra perda de patente
Ministério Público Militar pediu a expulsão do Exército por condenação do ex-presidente na tentativa de golpe
Família morre soterrada após deslizamento de terra atingir casa em MG
Defesa Civil atribuiu o incidente às fortes chuvas na região
Oposição aciona Justiça Federal e TSE para barrar desfile de carnaval que homenageia Lula
Novo argumenta que enredo assume caráter de campanha ao fazer referências à polarização de 2022
Governo federal reajusta repasse da merenda escolar em 14,3% para 2026
Medida também eleva para 45% cota de produtos da agricultura familiar
Fachin diz que CNJ vai priorizar combate à violência contra a mulher
Ministro presidiu hoje a primeira sessão do colegiado após o recesso
