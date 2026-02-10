Quatro pessoas morreram no deslizamento - Corpo de Bombeiros-MG/Divulgação

Quatro pessoas morreram no deslizamentoCorpo de Bombeiros-MG/Divulgação

Publicado 10/02/2026 18:14

São Paulo - Uma família morreu soterrada nesta terça-feira, 10, após um deslizamento de terra atingir uma casa em Eugenópolis, Minas Gerais, a 700 metros da rodovia BR-356. A informação é do Corpo de Bombeiros. O incidente ocorreu às 8h. Quatro pessoas vieram a óbito: pai, mãe, e dois filhos do sexo masculino, de 15 e 20 anos.

A Defesa Civil confirmou que o incidente foi um deslizamento de terra devido aos temporais na região. Desde a última semana, chove forte nas cidades da zona da mata mineira. Na segunda-feira, 9, outro deslizamento de terra em Muriaé, a cerca de 20 quilômetros de Eugenópolis, também soterrou uma casa, deixando um homem morto.

