Moses Rodrigues é o relator dos processos disciplinares contra deputados que participaram de motim no plenário da CasaVinicius Loures/Câmara dos Deputados
Relator de caso contra deputados que fizeram motim deverá enviar parecer até fim do mês
Nesta semana ocorre a última fase do processo, com a oitiva das testemunhas
Prefeito suspeito por propina da Saúde se recusou a dar senha do celular à PF
A defesa do prefeito informou que não irá se manifestar sobre a investigação
Levantamento identifica 173 casos de deepfakes sexuais em escolas
Todas as vítimas são mulheres, incluindo alunas e professoras
Comissão aprova requerimento de informações sobre saúde de Bolsonaro na Papudinha
Deputado autor dos textos justifica que ex-presidente deve ser cuidado com o 'máximo de cautela'
'Tem dois ansiosos na vida: políticos e jornalistas', diz Alckmin sobre eleições em São Paulo
Vice-presidente afirmou que candidaturas nos estados passam por discussão com as lideranças locais
Estados terão que abrir 600 mil vagas para abater dívida com União
Programa 'Juros por Educação' busca fortalecer ensino tecnológico e evitar evasão escolar
