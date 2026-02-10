Deputado Mendonça Filho quer isnserir no texto da PEC uma consulta popular sobre maioridade penalMarcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro minimiza proposta de relator da PEC da Segurança sobre redução da maioridade penal
Silva e Lima afirmou que consulta popular é uma maneira de colocar o tema em debate
Cármen Lúcia apresenta regras para atuação de juízes nas eleições
Uma das orientações é não participar de eventos com candidatos
Polícia Federal apreendeu R$ 9,5 bilhões do crime organizado em 2025
Balanço da corporção inclui imóveis, veículos, aeronaves, joias e outros bens
Operação da PF mira fraude de R$ 30 mi no Farmácia Popular com CPFs de 'laranjas'
O programa funciona mediante ressarcimento pelo Governo após confirmação das vendas registradas no sistema oficial
PEC 6x1 carece de estudos e promove regras rígidas, diz Frente Parlamentar
Grupo quer que definição de jornada seja 'livremente pactuada' entre empregadores e funcionários
STM dá dez dias para Bolsonaro entregar defesa contra perda de patente
Ministério Público Militar pediu a expulsão do Exército por condenação do ex-presidente na tentativa de golpe
