Lula troca nome de Janja por Marisa Letícia durante discurso em evento oficial no ABC PaulistaFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 10/02/2026 21:21 | Atualizado 10/02/2026 21:21

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu uma confusão ao mencionar a primeira-dama durante um discurso oficial realizado na segunda-feira (9), em Mauá, na região metropolitana de São Paulo.

Ao se referir à atual companheira, Rosângela da Silva, Lula acabou dizendo o nome de Marisa Letícia Lula da Silva, sua ex-esposa. Ele percebeu o deslize na hora, corrigiu a fala e seguiu normalmente com o pronunciamento.

Marisa Letícia foi casada com o presidente por mais de quatro décadas e acompanhou toda a sua trajetória política, desde o período sindical até o fim do segundo mandato no Palácio do Planalto. Ela morreu em 2017.

Agenda de investimentos

A ida de Lula a Mauá tinha como foco o anúncio de um pacote de ações federais nas áreas de educação e saúde. Entre as medidas apresentadas está a compra e a reforma do imóvel que vai abrigar um novo campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com investimento estimado em cerca de R$ 44,8 milhões.

Também foram divulgados recursos para ampliar a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), apontados pela gestão municipal como o maior aporte financeiro já feito no setor de saúde da cidade.

Durante a agenda, o presidente visitou ainda a Carreta da Saúde do programa “Agora Tem Especialistas” e participou de entregas de serviços voltados ao atendimento médico da população.

Apesar do pequeno tropeço no discurso, o evento seguiu sem interrupções — aquele clássico “ato falho ao vivo” que dura dois segundos, mas vira manchete o dia inteiro. Política também tem dessas cenas bem humanas.