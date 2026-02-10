Relator no TSE vota contra cassação do senador Jorge SeifMarcelo Camargo/Agência Brasil
Relator no TSE vota contra cassação do senador Jorge Seif
Julgamento será retomado na quinta-feira (12)
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões
Seis dezenas sorteadas foram: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56
Motta diz que vai analisar 'todos' os pedidos de CPI
O presidente da Câmara dos Deputados volta a reforçar ordem cronológica para instalação de investigações
Lula troca nome de Janja por Marisa Letícia durante discurso em evento
Presidente se confundiu ao citar a primeira-dama em cerimônia de anúncios de investimentos em Mauá; correção foi feita imediatamente
STJ afasta cautelarmente ministro Marco Buzzi em meio a investigação por importunação sexual
Decisão unânime impede atuação do magistrado até março; defesa contesta medida e alega ausência de risco ao andamento do processo
Justiça condena a 10 anos de prisão médico que cobrava de R$ 50 a R$ 200 por cirurgias do SUS
Lucas Saldanha Ortiz alegou que valores custeavam anestesias e serviços não cobertos pelo sistema de saúde
