Homem é preso por fingir ser líder religioso e fazer 'ritual' para abusar de mulheresReprodução
Segundo as investigações, ele drogava as vítimas as induzindo a ingerir bebidas preparadas com ervas - ele alegava que isso fazia parte de um ritual de purificação
Segundo as investigações, ele drogava as vítimas as induzindo a ingerir bebidas preparadas com ervas - ele alegava que isso fazia parte de um ritual de purificação
Morre a cadela Pretinha, companheira do cão Orelha, de doença parasitária
Cachorrinha recebia tratamento veterinário desde janeiro, mas morreu em decorrência de falência renal, agravada por complicações causadas pela doença parasitária dirofilariose
CNJ afasta de vez desembargador que soltou chefão do PCC condenado a 126 anos de prisão
Maran é acusado de ter autorizado prisão domiciliar para o supertraficante Gérson Palermo, o 'Pigmeu', chefão do PCC na região, condenado a 126 anos de prisão por tráfico de drogas
Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Proposta pelo governo, medida agora vai para análise do Senado
Relator no TSE vota contra cassação do senador Jorge Seif
Julgamento será retomado na quinta-feira (12)
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões
Seis dezenas sorteadas foram: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56
