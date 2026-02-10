Laudo médico da PF apontou que Bolsonaro é portador de sete doenças crônicas - Arquivo / Reprodução / Redes sociais

Laudo médico da PF apontou que Bolsonaro é portador de sete doenças crônicasArquivo / Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/02/2026 12:05

Carlos Bolsonaro (PL) afirmou que a defesa de Jair Bolsonaro irá apresentar um novo pedido de prisão domiciliar nesta terça-feira (10). O ex-presidente está preso após condenação a 27 anos e três meses, em regime fechado, por tentativa de golpe de Estado, na Papudinha, em Brasília.

"Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos ao apontar quase 10 comorbidades relvantes e os elevados riscos de morte a que está submetido o Presidente @jairbolsonaro. Trata-se de uma medida humanitária, necessária e juridicamente amparada", escreveu em sua conta do X (antigo Twitter).

Na última sexta-feira (6), um laudo médico da Polícia Federal apontou que o ex-presidente é portador de sete doenças crônicas. Apesar do resultado, a PF avaliou que, até o momento, não há necessidade de transferência de Bolsonaro para cuidados em nível hospitalar.

Bolsonaro apresenta as seguintes doenças crônicas: hipertensão arterial sistêmica; síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) grave; aterosclerose sistêmica; obesidade clínica; queratose actínica; doença do refluxo gastroesofágico; e aderências (bridas) intra-abdominais.

O documento também apontou que o ex-presidente apresenta sinais e sintomas neurológicos que podem aumentar o risco potencial de novos episódios de queda.

O pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro deve ser feito ao Supremo Tribunal Federal (STF).