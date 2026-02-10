Laudo médico da PF apontou que Bolsonaro é portador de sete doenças crônicasArquivo / Reprodução / Redes sociais
Defesa de Bolsonaro irá apresentar novo pedido de prisão domiciliar, diz Carlos
Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses, em regime fechado, por tentativa de golpe de Estado
O que se sabe sobre casos de intoxicação e morte em piscina de academia em SP
Polícia Civil foi notificada sobre seis vítimas até o momento, sendo uma fatal
Vídeo: Bebê é arremessado para fora de carro após motorista perder controle em SP
Veículo colidiu contra um poste; caso foi registrado no Plantão Policial de Sorocaba como lesão corporal culposa
Denúncias de crimes cibernéticos crescem 28% em 2025, mostra Safernet
Uso de Inteligência Artificial tem contribuído para aumento de casos
Suspeito de matar idoso carbonizado dentro de veículo é preso no ES
Crime premeditado em Governador Valadares teria sido motivado por dívida de R$ 200 mil
Brasil mantém pior posição em ranking global de corrupção, aponta ONG
Documento também destaca o aumento do volume de emendas parlamentares, que atingiram valores recordes e ultrapassaram R$ 60 bilhões no orçamento de 2026
