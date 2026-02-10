Prisão ocorreu durante uma ação integrada entre a Polícia Civil de Minas Gerais e as polícias Civil e Penal do Espírito Santo - Arquivo / Divulgação / PCMG

Publicado 10/02/2026 09:09 | Atualizado 10/02/2026 09:13

Um homem, de 23 anos, foi preso, nesta segunda-feira (9), em São Mateus, no Espírito Santo, suspeito de participar do homicídio de um idoso de 65 anos. A vítima teve o corpo incinerado dentro do próprio veículo.

A prisão ocorreu durante uma ação integrada entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e as polícias Civil e Penal do Espírito Santo (ES). O crime ocorreu em 21 de julho do ano passado, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O corpo da vítima foi localizado completamente carbonizado após o assassinato. Segundo as investigações, o crime foi premeditado e motivado por uma dívida de cerca de R$ 200 mil com a vítima. Outro suspeito, um homem de 34 anos, foi preso em agosto do ano passado, em Governador Valadares.

Durante as investigações, a PCMG solicitou a prisão do investigado. O pedido foi deferido pelo Judiciário em janeiro deste ano e cumprido nesta segunda-feira (9). O suspeito permanece à disposição da Justiça.