Suspeito de matar idoso carbonizado dentro de veículo é preso no ES
Crime premeditado em Governador Valadares teria sido motivado por dívida de R$ 200 mil
Brasil mantém pior posição em ranking global de corrupção, aponta ONG
Documento também destaca o aumento do volume de emendas parlamentares, que atingiram valores recordes e ultrapassaram R$ 60 bilhões no orçamento de 2026
Operação desarticula grupo de contrabando de bebidas na fronteira entre Brasil e Uruguai
Justiça determinou bloqueio de valores de até R$ 31 milhões em contas bancárias e sequestro de R$ 9 milhões em veículos e imóveis
Flávio Bolsonaro critica Macron: 'Vai ao Brasil apenas para tirar fotos'
Senador afirmou, em entrevista à TV francesa, que o presidente francês não contribui para a preservação da Amazônia e criticou o governo Lula
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 47 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Depósitos no BRB pagam 'penduricalhos' a magistrados no Maranhão, diz desembargador
Remunerações já ultrapassaram 13 milhões por mês
