Flávio afirmou que Macron não fez nada pela AmazôniaReprodução / Redes sociais
Flávio Bolsonaro critica Macron: 'Vai ao Brasil apenas para tirar fotos'
Senador afirmou, em entrevista à TV francesa, que o presidente francês não contribui para a preservação da Amazônia e criticou o governo Lula
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 47 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Depósitos no BRB pagam 'penduricalhos' a magistrados no Maranhão, diz desembargador
Remunerações já ultrapassaram 13 milhões por mês
Lula defende educação para o combate à violência contra mulher
Presidente pede ajuda dos homens para o cumprimento do pacto
Câmara aprova urgência para projeto que quebra patentes dos medicamentos Mounjaro e Zepbound
Autor da proposta justifica que preço elevado é um obstáculo para saúde em massa
CNJ recebe nova denúncia de importunação sexual contra ministro do STJ
Conselho já apura acusação de Marco Buzzi ter agarrado jovem de 18 anos
