Flávio afirmou que Macron não fez nada pela AmazôniaReprodução / Redes sociais

Publicado 10/02/2026 08:08

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira (9), durante entrevista à emissora francesa CNews. Segundo ele, Macron só visita o Brasil para "tirar foto".



O pré-candidato à Presidência também afirmou que o presidente francês não fez nada pela Amazônia, apesar de parte da floresta estar localizada na Guiana Francesa.

"Macron quando vai ao Brasil é apenas para tirar fotos, ficar abraçando árvore na Amazônia. Como se tivesse trabalhando para preservar esse grande tesouro", comentou.

Flávio também criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o Brasil “não aguenta” um governo de “extrema esquerda” do petista, “assim como a França não aguenta um governo de extrema incompetência, como o de Macron”.

O senador também afirmou que a Amazônia foi preservada durante o governo de Jair Bolsonaro, enquanto, no governo Lula, teria sofrido três anos consecutivos de recordes de queimadas.

Segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento na Amazônia recuou 11,08% no último ano. O pior resultado da série histórica recente foi registrado entre 2020 e 2021, durante a gestão de Bolsonaro.