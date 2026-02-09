Proposta de Mário Heringer (PDT-MG) altera direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial dos medicamentosCâmara dos Deputados
Câmara aprova urgência para projeto que quebra patentes dos medicamentos Mounjaro e Zepbound
Autor da proposta justifica que preço elevado é um obstáculo para saúde em massa
Câmara aprova urgência para projeto que quebra patentes dos medicamentos Mounjaro e Zepbound
Autor da proposta justifica que preço elevado é um obstáculo para saúde em massa
CNJ recebe nova denúncia de importunação sexual contra ministro do STJ
Conselho já apura acusação de Marco Buzzi ter agarrado jovem de 18 anos
Governo federal quer oferecer vacina nonavalente contra o HPV no SUS, diz Padilha
Imunizante custa em média R$ 800 e só está disponível na rede privada
Após ser adiado quatro vezes, julgamento sobre extradição de Zambelli deve ocorrer nesta terça
Justiça Italiana será responsável por decidir se ex-deputada federal retorna ao Brasil
Cresce apoio à CPI do Master no Congresso
Com as novas adesões, 56 dos 81 senadores se manifestaram a favor da investigação
MP de Minas faz alerta sobre exposição de menores nas redes sociais
Superexposição pode fornecer detalhes usados em golpes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.