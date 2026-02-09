Proposta de Mário Heringer (PDT-MG) altera direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial dos medicamentos - Câmara dos Deputados

Proposta de Mário Heringer (PDT-MG) altera direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial dos medicamentosCâmara dos Deputados

Publicado 09/02/2026 20:18

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira, 9, um requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que derruba as patentes dos medicamentos Mounjaro e Zepbound. Foram 337 deputados favoráveis e 19 contrários.

A proposta, de autoria do líder do PDT na Câmara, Mário Heringer (MG), altera a lei que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial.

O texto declara o Mounjaro e o Zepbound "medicamentos de interesse público", para o controle e o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e obesidade ou Doença Crônica Baseada em Adiposidade (DCBA).

O autor da proposta argumenta, na justificativa do projeto, que "o preço comercial desses medicamentos é simplesmente impeditivo aos objetivos de uma medicina de massa, que precisa, hoje, tratar mais da metade da população adulta de um País que ultrapassa os duzentos milhões de habitantes".

Aprovada a urgência, o próximo passo é a análise do mérito no plenário da Câmara. Em seguida, a proposta precisa ser votada no Senado.