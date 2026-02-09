Lula vai vetar o "pacote de bondades" para os servidores da Câmara e do SenadoDivulgação/ redes sociais/ CanalGov
Lula vai barrar 'trem da alegria' para servidores da Câmara e do Senado
Projetos de lei que concederam os reajustes e ampliaram as gratificações dos funcionários do Congresso vão provocar um impacto de quase R$ 800 milhões nas contas públicas
Ministério Público de SP vai investigar superlotação em blocos de rua
Bombeiros atenderam 30 pessoas após foliões serem pressionados contra grades de proteção
Parcelas indenizatórias driblam o teto e criam 'distorções' salariais, dizem juízes aposentados
Nota da entidade que representa os magistrados aposentados fala em 'ambiente de instabilidade institucional'
Boulos diz que convidou Motta para reunião sobre PEC do fim da escala 6x1
Governo busca garantir a aprovação rápida da proposta
Moraes mantém prisão preventiva de coronel acusado de integrar plano para assassiná-lo
Condenado à 21 anos de detenção, Marcelo Costa Câmara ainda não começou o cumprimento da pena
Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção
Defesa Civil estadual mantém alerta até o fim de terça-feira (10)
