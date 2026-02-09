A C4 Gym diz lamentar o ocorrido e afirmou ter prestado atendimento imediato a todos os envolvidos - Google Maps

A C4 Gym diz lamentar o ocorrido e afirmou ter prestado atendimento imediato a todos os envolvidosGoogle Maps

Publicado 09/02/2026 17:17

A unidade foi interditada preventivamente pela Subprefeitura de Vila Prudente nesta segunda-feira, 9, após ser constatado "situação precária de segurança".

Em entrevista à GloboNews, o delegado Alexandre Bento, titular do 42° Distrito Policial, e responsável pelo caso, disse que a polícia tenta localizar o manobrista. "Não localizamos o manobrista que seria o responsável pela lavagem da piscina. A pessoa que faz a mistura dos produtos".

Pelo menos cinco pessoas passaram mal após participarem de aulas de natação. Entre elas está Juliana Faustino Bassetto , que morreu no último sábado, 7. Professora, Juliana tinha 27 anos e era casada com Vinícius de Oliveira, de 31 anos, que também participou de uma aula e está internado em estado grave.

A suspeita inicial é de que houve uma mistura de produtos químicos que causou a dispersão de gases no ambiente e intoxicou os alunos. Segundo Bento, esse gás tóxico provocou "asfixia, queima das vias aéreas e bolhas no pulmão das vítimas. Estamos tentando entender quais produtos e em qual proporção foram usados", explicou o delegado.

A perícia apura se houve erro na dosagem de produtos químicos ou o uso de substâncias irregulares na manutenção. De acordo com testemunhas, os alunos sentiram um forte cheiro químico na água, seguido de sintomas como queimação nos olhos e episódios de vômito.

O caso foi registrado como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde no 6º Distrito Policial de Santo André e é investigado pelo 42º DP, no Parque São Lucas.

Procurada, a direção da Academia C4 GYM disse lamentar o ocorrido e informou ter prestado atendimento imediato a todos os envolvidos.