Manobrista de academia onde mulher morreu era responsável por limpeza de piscina, diz polícia
Suspeito de fazer mistura química que intoxicou o ar do ambiente ainda não foi encontrado pelas autoridades
Comissão no STJ para investigar se ministro da Corte cometeu assédio sexual terá somente homens
Magistrada Isabel Gallotti se declarou impedida e deixou o caso
Moraes pede ao Exército manifesto sobre visita íntima a general preso
Condenado pela trama golpista militar está preso no Comando Militar
Haddad é principal ministro do governo, mas ninguém é candidato contra a vontade, afirma presidente do PT
Edinho Silva mencionou nomes que podem disputar o governo de São Paulo
Adélia Prado recebe alta hospitalar e está em casa
Poetisa mineira estava internada desde o dia 19, após uma queda
Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras
Órgão de saúde já havia emitido outros avisos sobre a possibilidade de aspiração durante procedimentos anestésicos e perda de visão
