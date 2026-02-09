Juliana tinha 27 anos e era professoraReprodução/ internet
Saiba quem é Juliana Bassetto, mulher que morreu após nadar em piscina de academia de SP
Outros clientes relataram mal-estar logo depois da aula de natação na unidade
Empresário apresenta atestado médico e CPMI do INSS cancela sessão
Presidente da comissão disse que não aceitará manobras para esvaziar investigação
'Sucesso', diz Nunes sobre pré-carnaval em SP após folia marcada por caos e superlotação
Desfile, que teve como atração principal o DJ escocês Calvin Harris, teve empurra-empurra e centenas de pessoas passando mal
Homem invade aeroporto, tenta decolar helicóptero e derruba aeronave em MG
Suspeito foi preso após 'testar' veículo particular
Vídeo: Piloto é preso dentro de avião no aeroporto de Congonhas suspeito de liderar rede de abuso infantil
Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, é acusado de estupro de vulnerável e pornografia infantil
Preço do etanol sobe em oito Estados e cai em cinco, aponta ANP
Valor médio do combustível no país teve alta de 0,22% e passou a R$ 4,64 o litro
