Publicado 09/02/2026 09:21

O piloto da companhia aérea Latam Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (9) dentro de um avião em Congonhas, em São Paulo, suspeito de manter uma rede de abuso sexual de menores de idade havia oito anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a Operação Apertem os Cintos, deflagrada investiga crimes como estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança e adolescente. Ao todo, a ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados e dois de prisão temporária.

Além do piloto, os agentes também prenderam uma mulher, de 55 anos, que teria recebido pagamento pela "venda" das netas de 10, 12 e 14 anos para o Sérgio.

A aeronave já estava pronta para o voo quando autoridades solicitaram o acionamento do piloto de emergência, após a confirmação da ordem judicial. Sérgio Antonio Lopes foi retirado do avião e preso ainda na área operacional do aeroporto.

De acordo com a SSP-SP, o inquérito começou em outubro de 2025. Desde então, já foram identificadas três vítimas, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual. A rede criminosa estruturada era voltada à exploração sexual de crianças e adolescentes.

"São investigados crimes de estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, evidenciando grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes", listou o órgão.

Ainda de acordo com a corporação, os crimes apurados integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos. A Polícia Civil não descarta novas prisões e identificação de outras vítimas do esquema criminoso.

Em nota ao O DIA, a Latam informou que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.



"A Latam Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900", disse. "O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto", acrescentou.



"A Latam informa que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta", concluiu.

A reportagem tenta contato coma defesa do piloto. O espaço segue aberto para manifestação.