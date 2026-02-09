Na pedra, havia uma mancha de sangue e fiapos da roupa da vítima grudados - Divulgação / PMMG

Publicado 09/02/2026 08:51

Uma mulher, de 39 anos, morreu, neste domingo (8), após ser atingida por uma pedra que teria se desprendido de uma cachoeira em Nova Belém, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi atingida na perna direita e sofreu uma fratura e um corte profundo, o que provocou sangramento intenso. O marido da mulher contou à PMMG que eles faziam um churrasco na cachoeira quando o acidente aconteceu. Não houve tempo para reagir.

Com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, o homem conseguiu colocar a vítima dentro do carro e levá-la até o hospital de Itabirinha de Mantena. A vítima chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. Ela perdeu grande quantidade de sangue e não respondeu às tentativas de reanimação. As informações são do "Estado de Minas".

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local. Na pedra, havia uma mancha de sangue e fiapos da roupa da vítima grudados.

"No local, recebemos informações de que, recentemente, a estrada teria passado por melhorias, sendo realizado serviço de patrolamento. Durante tal intervenção, parte do material removido, como terra e pedras, teria sido acumulado às margens da estrada, justamente na encosta onde, metros abaixo, permanecem os frequentadores da cachoeira", diz o boletim.