PM foi acionada para registrar caso de queda de aeronave e encontrou o helicóptero danificadoDivulgação / PM
Homem invade aeroporto, tenta decolar helicóptero e derruba aeronave em MG
Suspeito foi preso após 'testar' veículo particular
Depósitos no BRB pagam 'penduricalhos' a magistrados no Maranhão, diz desembargador
Remunerações já ultrapassaram 13 milhões por mês
Lula defende educação para o combate à violência contra mulher
Presidente pede ajuda dos homens para o cumprimento do pacto
Câmara aprova urgência para projeto que quebra patentes dos medicamentos Mounjaro e Zepbound
Autor da proposta justifica que preço elevado é um obstáculo para saúde em massa
CNJ recebe nova denúncia de importunação sexual contra ministro do STJ
Conselho já apura acusação de Marco Buzzi ter agarrado jovem de 18 anos
Governo federal quer oferecer vacina nonavalente contra o HPV no SUS, diz Padilha
Imunizante custa em média R$ 800 e só está disponível na rede privada
Após ser adiado quatro vezes, julgamento sobre extradição de Zambelli deve ocorrer nesta terça
Justiça Italiana será responsável por decidir se ex-deputada federal retorna ao Brasil
