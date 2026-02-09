PM foi acionada para registrar caso de queda de aeronave e encontrou o helicóptero danificado - Divulgação / PM

Publicado 09/02/2026 10:09

Um homem, de 33 anos, foi preso, neste domingo (8), após invadir o aeroporto de Caxambu, no Sul de Minas Gerais, “testar” um helicóptero e derrubá-lo durante a tentativa de decolagem.

A Polícia Militar foi acionada para registrar um caso de queda de aeronave e encontrou o helicóptero danificado, com vazamento de combustível. Com as imagens das câmeras de segurança, os policiais viram o momento em que o homem invadiu o setor de aeronaves, entrou no helicóptero e acionou o sistema de decolagem. Ele conseguiu subir por pouco tempo, e a aeronave acabou caindo.

O helicóptero, de modelo R66, é particular. O suspeito não estava no local do crime. O homem foi encontrado pelos agentes a 27 quilômetros de Caxambu. Ele confessou o crime, disse que gosta de aviação e que possui licença de piloto, mas que ela não está atualizada.

Segundo os militares, o homem já havia tentado furtar um helicóptero no Estados Unidos.

Os bombeiros controlaram o vazamento de combustível do helicóptero, e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado.