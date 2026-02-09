Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atençãoPaulo Pinto/Agência Brasil
Essas cidades apresentam um conjunto de condições de risco elevado, com áreas nas quais houve acumulado de chuva acima de 70 milímetros (mm) desde a última sexta-feira (6), além da previsão de novas precipitações nesta segunda.
Contribuem para esse alerta a presença de áreas com condições favoráveis a movimentações de terra, como encostas desprotegidas ou sem vegetação, movimentações anteriores recentes e proximidade com residências.
O estado de São Paulo está sob alerta de chuvas intensas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde a situação de perigo, com chuvas acima de 50mm, é válida até o fim da terça-feira (10).
Segundo o órgão, esse conjunto de condições aumenta o risco de desastres e exige a adoção de ações preventivas imediatas, como a remoção de famílias para abrigos e o monitoramento com equipes de campo, seguindo os planos municipais de contingência.
No Guarujá, cidade da Baixada Santista, essas medidas foram adotadas na semana passada, minimizando o impacto de deslizamentos que atingiram quatro residências.
Os moradores de áreas mapeadas como de risco pelas equipes municipais devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas.
Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
Lista de municípios em estado de atenção para deslizamento
Francisco Morato;
Franco da Rocha;
Mairiporã;
Santana de Parnaíba;
Registro;
Bertioga;
Guarujá;
Santos;
São Vicente;
Caraguatatuba;
Jacareí;
Lagoinha;
Lorena;
Redenção da Serra;
São José dos Campos;
São Sebastião;
Ubatuba;
Santo Antônio do Pinhal;
São Luiz do Paraitinga;
Iperó;
Laranjal Paulista;
Mairinque;
Salto;
Bragança Paulista;
Campinas;
Campo Limpo Paulista;
Cordeirópolis;
Indaiatuba;
Jundiaí.
