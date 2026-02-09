STJ abriu sindicância para apurar denúncia sobre suposto assédio sexual cometido pelo ministro Marco BuzziSTJ/Divulgação
Comissão no STJ para investigar se ministro da Corte cometeu assédio sexual terá somente homens
Magistrada Isabel Gallotti se declarou impedida e deixou o caso
Comissão no STJ para investigar se ministro da Corte cometeu assédio sexual terá somente homens
Magistrada Isabel Gallotti se declarou impedida e deixou o caso
Moraes pede ao Exército manifesto sobre visita íntima a general preso
Condenado pela trama golpista militar está preso no Comando Militar
Haddad é principal ministro do governo, mas ninguém é candidato contra a vontade, afirma presidente do PT
Edinho Silva mencionou nomes que podem disputar o governo de São Paulo
Adélia Prado recebe alta hospitalar e está em casa
Poetisa mineira estava internada desde o dia 19, após uma queda
Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras
Órgão de saúde já havia emitido outros avisos sobre a possibilidade de aspiração durante procedimentos anestésicos e perda de visão
Menino de 1 ano morre afogado em piscina durante festa do próprio aniversário no interior de SP
Investigação apura como que o menino caiu sem que nenhum adulto tivesse visto e socorrido a tempo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.