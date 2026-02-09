O general Mário FernandesMarcelo Camargo/Agência Brasil
Moraes pede ao Exército manifesto sobre visita íntima a general preso
Condenado pela trama golpista militar está preso no Comando Militar
Haddad é principal ministro do governo, mas ninguém é candidato contra a vontade, afirma presidente do PT
Edinho Silva mencionou nomes que podem disputar o governo de São Paulo
Adélia Prado recebe alta hospitalar e está em casa
Poetisa mineira estava internada desde o dia 19, após uma queda
Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras
Órgão de saúde já havia emitido outros avisos sobre a possibilidade de aspiração durante procedimentos anestésicos e perda de visão
Menino de 1 ano morre afogado em piscina durante festa do próprio aniversário no interior de SP
Investigação apura como que o menino caiu sem que nenhum adulto tivesse visto e socorrido a tempo
Rede de propinas usou conta 'laranja' de menor de idade, diz PF
Para os investigadores, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, e seu vice, Marcos Bezerra, operavam 'o topo do esquema' de desvio de recursos públicos
