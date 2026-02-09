Menino de um ano morre afogado em piscina durante festa do próprio aniversário no interior de SPReprodução
Menino de 1 ano morre afogado em piscina durante festa do próprio aniversário no interior de SP
Investigação apura como que o menino caiu sem que nenhum adulto tivesse visto e socorrido a tempo
Rede de propinas usou conta 'laranja' de menor de idade, diz PF
Para os investigadores, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, e seu vice, Marcos Bezerra, operavam 'o topo do esquema' de desvio de recursos públicos
Piloto usava RG falso para levar crianças a motel
Sérgio Antônio Lopes foi detido pela polícia quando se preparava para decolar do aeroporto de Congonhas
Moraes mantém Silvinei Vasques na Papudinha e autoriza doutorado em EAD
Ex-diretor da PRF cumpre prisão preventiva na unidade em que Jair Bolsonaro está custodiado
Pesquisa Real Time Big Data mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro e nomes do PSD
Sondagem ouviu 2 mil eleitores entre sexta-feira e sábado, por meio de entrevistas presenciais
Aneel: desde 2019 foram rejeitados sete planos da Enel SP para regularizar prestação do serviço
Como consequência dos resultados insatisfatórios nos planos de resultados, foram abertos processos contra a distribuidora de energia
