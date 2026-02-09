Aneel já aplicou R$ 320,8 milhões em multas por causa de falhas da Enel na distribuição de energia em São PauloDivulgação / Enel
Aneel: desde 2019 foram rejeitados sete planos da Enel SP para regularizar prestação do serviço
Como consequência dos resultados insatisfatórios nos planos de resultados, foram abertos processos contra a distribuidora de energia
Governadora de Pernambuco será ouvida pela CPI do Crime Organizado no Senado nesta terça-feira
Raquel Lyra vai apresentar as ações desenvolvidas no estado na área da segurança pública
Tarcísio não participa de agendas de Lula e Alckmin em São Paulo
Procurado, o governo paulista não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a ausência do chefe do Executivo nos eventos
Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
Ministério da Saúde encomendou 3,9 milhões de doses
Lula defende parceria com a China para produção de vacina
Evento marcou início do uso da vacina do Butantan contra dengue
Ministério cancela mais de 76 mil licenças de pescadores
Profissionais perdem o direito de exercer com fins comerciais
