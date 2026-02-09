A vacina produzida pelo Butantan é o primeiro imunizante contra dengue em dose únicaGoverno de SP/Divulgação
Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
Ministério da Saúde encomendou 3,9 milhões de doses
Lula defende parceria com a China para produção de vacina
Evento marcou início do uso da vacina do Butantan contra dengue
Ministério cancela mais de 76 mil licenças de pescadores
Profissionais perdem o direito de exercer com fins comerciais
Prouni: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta-feira
Documentos devem ser entregues na faculdade privada
Anatel afirma que atua para restabelecer bloqueio ao Rumble
Plataforma de vídeos utilizou uma manobra técnica para contornar a proibição imposta pelo STF em 2025
Fim da escala 6x1: Hugo Motta encaminha PEC para CCJ da Câmara
Parlamentar prometeu um 'debate amplo' sobre o assunto
