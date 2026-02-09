Hugo Motta, presidente da Câmara dos DeputadosBruno Spada / Câmara dos Deputados
Fim da escala 6x1: Hugo Motta encaminha PEC para CCJ da Câmara
Parlamentar prometeu um 'debate amplo' sobre o assunto
'Dólar oscila porque depende do humor de Trump', diz Lula
Presidente critica unilateralismo dos EUA e afirma que Brasil não escolherá entre Washington e Pequim
Governo projeta três milhões de contratos do Minha Casa, Minha Vida até 2026, afirma ministro
Jader Filho afirma que avanço do programa depende da saúde financeira do FGTS
Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador
Parlamentar se sentiu mal no domingo, ao retornar de uma agenda no município de Lapão
Presidente do BC 'agradece a Deus' por enfrentar caso Master durante governo Lula
Segundo Galípolo, o apoio fornece 'certeza e tranquilidad'" para o trabalho de supervisão, além de ajudar pela experiência do petista
Saiba quem é Juliana Bassetto, mulher que morreu após nadar em piscina de academia de SP
Outros clientes relataram mal-estar logo depois da aula de natação na unidade
